Antonio Conte commenta il pari contro il Copenhagen: “C’è rammarico, ci ha condannati”. L’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro il Chelsea, che mette a rischio la qualificazione in Champions League. Conte ha detto che la squadra ha fatto il massimo, ma alla fine il risultato è troppo amaro.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Champions Napoli-Chelsea 2-3. Napoli-Chelsea 2-3, Conte a Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: “La differenza penso l’abbiano fatta le conclusioni. Loro sono stati più cinici e precisi. Joao Pedro ha fatto la differenza, oggi è un calciatore importante per il Chelsea. C’è orgoglio e soddisfazione, nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato non alla pari, ma anche meglio del Chelsea. Meritavamo molto di più. Ho detto ai ragazzi che il rammarico è a Copenhagen dove non si può pareggiare quella partita che stavi vincendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “C’è rammarico, il pari a Copenhagen, ci ha condannati”

Approfondimenti su Napoli Chelsea

In vista della sfida di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, evidenziando la necessità di ritrovare lo spirito vincente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Conte: 'Forse il nostro livello non è da Champions'. VIDEO; Conte sfinito in TV dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus: Non recrimino sulle decisioni arbitrali. Per i miracoli ci stiamo attrezzando; Serie D, gir. A. Un buon pari per la Cairese a Biella, Floris: Grande prestazione ma c'è rammarico, dobbiamo essere più concentrati; Inter affondata dall'Arsenal. Chivu: Playoff? Nel caso saremo pronti. Napoli spreca a Copenaghen. Conte: Grande delusione.

Conte: C’è rammarico, il pari a Copenhagen, ci ha condannatiAntonio Conte parla dopo la partita Napoli-Chelsea. Scopri le sue impressioni sulle prestazioni della squadra. ilnapolista.it

Champions: Conte, 'peccato, questo Napoli meritava i playoff'(ANSA) - ROMA, 28 GEN - C'è grande orgoglio e anche soddisfazione perché nonostante mancasse più di mezza squadra, abbiamo giocato anche meglio del Chelsea e meritavamo di più. Antonio Conte fa i co ... tuttosport.com

#Conte: “Loro sono stati più cinici e precisi di noi. #JoaoPedro ha fatto la differenza: è un giocatore davvero importante. Nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato meglio del #Chelsea e meritavamo molto di più. Rammarico per Copenaghen: qu x.com

Il rammarico di Antonio Conte post #CopenaghenNapoli: "Mah, ci deve essere delusione. Potremmo avere mille attenuanti, ma oggi non vanno bene. Oggi la partita si era messa talmente bene, era in totale controllo, che queste sono partite che devi vincer - facebook.com facebook