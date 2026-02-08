Di Francesco | Banda ci ha restituito oggi quello che ci aveva tolto contro il Parma

Nel recupero della Serie A, il Lecce ha battuto l’Udinese 2-0. Dopo una partita combattuta, i giallorossi sono riusciti a trovare il gol decisivo nel secondo tempo. Di Francesco commenta soddisfatto: “Banda ci ha restituito oggi quello che ci aveva tolto contro il Parma”. La vittoria dà ossigeno al Lecce, che ora guarda con più fiducia alla classifica.

Nel recupero della giornata di Serie A, il Lecce ha ottenuto una vittoria significativa contro l’Udinese, grazie a una lettura tattica attenta e a interpreti in grado di incidere sin dall’ingresso dei nuovi innesti. A fine match, l’allenatore ha analizzato l’andamento della partita, sottolineando come la reattività della panchina e la capacità di inserirsi negli spazi avversari abbiano orientato l’esito. Di Francesco evidenzia la tendenza di Banda a determinare l’inerzia della gara quando entra a partita in corso, fornendo una crescita immediata della fase offensiva. L’allenatore elogia anche la reazione di un reparto che, pur partendo da una situazione complicata, è riuscito a recuperare terreno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Lecce Udinese

Dopo la vittoria contro l’Udinese, Eusebio Di Francesco si presenta in mixed zone e commenta con soddisfazione il risultato.

Lecce, Di Francesco: Questa squadra ha bisogno di grande sostegno, ci ha messo anima e cuoreEusebio Di Francesco ha commentato il successo del Lecce contro l'Udinese. Queste le sue parole. Avrebbe messo Banda dal primo minuto? No, rifarei tutte le scelte. La squadra ha sempre avuto equilibr ... msn.com

Lecce, Di Francesco ha commentato così la vittoria ottenuta dai salentini contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioniLecce, Di Francesco ha commentato così la vittoria ottenuta dai salentini contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni A DAZN dopo Lecce Udinese, Eusebio Di Francesco ha commentato così la vittoria d ... calcionews24.com

BANDA FA ESPLODERE IL VIA DEL MARE Il Lecce vince 2-1 al 90' con una punizione meravigliosa e Di Francesco si sfoga verso la tribuna dopo i fischi per i cambi effettuati pochi minuti prima, tanto che i collaboratori devono calmarlo Colpaccio facebook

. @OfficialUSLecce | Di Francesco: "Non giocheranno insieme Sottil e Banda. Camarda è da valutare" t.ly/ImyDF x.com