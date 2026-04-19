Durante un viaggio in Angola, il Papa ha chiarito di non voler entrare nel dibattito politico, specificando di non cercare confronto con l’ex presidente degli Stati Uniti. Ha anche rivolto un appello ai giornalisti, chiedendo attenzione nel riportare correttamente i suoi discorsi, sottolineando che alcune interpretazioni potrebbero essere sbagliate. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso di un evento pubblico durante il viaggio.

Nel corso del volo verso Luanda, terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa, ieri papa Leone XIV ha voluto sgombrare il campo da equivoci e interpretazioni forzate che hanno segnato i giorni trascorsi in Camerun. Rivolgendosi ai giornalisti, il pontefice ha affrontato con fermezza la «narrazione» che si è diffusa a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump all’inizio del viaggio. «Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me», ha spiegato il Santo Padre....🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Papa si smarca dalla politica: «Non cerco il dibattito con Trump»

Trump attacca il Papa. La risposta del pontefice: Non ho intenzione di fare dibattito con lui.

Notizie correlate

Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, "inutile e offensivo, ma il problema è suo"Matteo Salvini ha cambiato idea su Donald Trump? Qualche mese fa sperava nella candidatura del tycoon al Nobel per la Pace, ora è è stato il primo a...

Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, "attaccarlo non è intelligente"Matteo Salvini ha definito “non intelligente” l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trovando il sostegno anche di Giorgia Meloni, mentre iIl...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, inutile e offensivo, ma il problema è suo; IL PUNTO | Trump, Papa e guerra: Meloni si smarca e guadagna consenso, tensioni nel centrosinistra; Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, attaccarlo non è intelligente; Giuli si smarca su Regeni, 'nessuna censura ma via i responsabili'.

IL PUNTO | Trump, Papa e guerra: Meloni si smarca e guadagna consenso, tensioni nel centrosinistraTrump Meloni. Tra le uscite di Donald Trump, le reazioni su Giorgia Meloni e il ruolo di Elly Schlein, lo scenario politico si ridefinisce ... italiachiamaitalia.it

Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, attaccarlo non è intelligenteIl vicepremier Matteo Salvini respinge le critiche di Donald Trump contro Papa Leone XIV, definendo l'attacco al pontefice una mossa inutile ... virgilio.it

Viaggio Apostolico di #PapaLeoneXIV in Angola Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di Chiesa viva Gli appuntamenti di oggi #19aprile in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - facebook.com facebook

Papa Francesco e la scelta di puntare sulla “gioia del Vangelo” A un anno dalla morte, il ricordo del suo magistero e l’apertura alle domande di senso degli uomini e delle donne di oggi. L’idea di una Chiesa che non poteva “giocare in difesa” x.com