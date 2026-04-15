Matteo Salvini ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump, definendole inutili e offensive. Le sue parole sono arrivate dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva rivolto accuse a Papa Leone XIV e a figure politiche italiane. Salvini ha precisato che le affermazioni di Trump sono un problema esclusivamente suo e ha scelto di prendere le distanze. La polemica ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori politici.

Matteo Salvini ha cambiato idea su Donald Trump? Qualche mese fa sperava nella candidatura del tycoon al Nobel per la Pace, ora è è stato il primo a dichiarare contro il presidente Usa dopo le frasi su Papa Leone, che hanno portato allo scontro con Giorgia Meloni. Su questo punto, il leader della Lega ribadisce il suo pensiero: “Trump ha sbagliato, attaccare il Pontefice è inutile e offensivo, non è intelligente. Ma il problema è suo, non nostro”. La critica di Salvini a Trump dopo l'attacco a Papa Leone Salvini difende Giorgia Meloni dal presidente Usa La frecciata sulla guerra in Iran La critica di Salvini a Trump dopo l’attacco a Papa Leone Mercoledì 14 aprile, dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano, Matteo Salvini ha parlato della manifestazione di sabato 18, in piazza Duomo, “per la pace”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, "inutile e offensivo, ma il problema è suo"

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