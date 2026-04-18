Il papa ha visitato Angola, proseguendo un viaggio che lo ha portato anche in Camerun, con l’obiettivo di portare messaggi di speranza e promuovere la pace nella regione. Durante il soggiorno, ha evitato di entrare in discussioni con il presidente degli Stati Uniti, dichiarando che non era nel suo interesse dibattere con lui. La visita ha incluso incontri ufficiali e momenti di preghiera, senza ulteriori dettagli sui confronti politici.

Dal Camerun all’Angola per continuare a portare speranza e per promuovere la pace chiudendo ogni dibattito con il presidente Usa, Donald Trump. Papa Leone XIV ha iniziato, oggi pomeriggio, la terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa. “Non è affatto nel mio interesse” dibattere con il presidente Usa, Donald Trump, ha detto Prevost incontrando i giornalisti sul volo tra il Camerun e l’Angola. “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto”, ha detto Leone XIV rimarcando che i discorsi pronunciati in questi giorni durante il viaggio apostolico erano preparati da tempo, “ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Angola: “Non è mio interesse dibattere con Trump”

Pope Leo says ‘not in my interest at all’ to debate Trump | NewsNation Live

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A bordo del volo verso l’Angola, Papa Leone XIV ha osservato che durante il suo viaggio in Africa si è diffusa “una certa narrazione” che “non è stata accurata”. Riferendosi alla copertura delle dichiarazioni del presidente Trump nei suoi confronti, ha precisato x.com