Un nuovo modello di sostegno all’arte sta prendendo forma in Italia attraverso il progetto «Ifis Art» di Banca Ifis. Questa iniziativa mira a proteggere e valorizzare le opere più pregiate del patrimonio culturale nazionale, creando un ponte tra finanza e arte. L’obiettivo è offrire strumenti e opportunità per tutelare i beni artistici e promuoverne la conservazione nel tempo.

Ifis Art si articola in una serie di iniziative, a partire dall’importante collezione d’arte che la Banca ha acquisito nel tempo, costituita da oltre 100 opere di 50 artisti, che spazia dall’arte classica a quella contemporanea. L'anima verde di questo progetto si respira nei ventidue ettari di parco che circondano Villa Fürstenberg a Mestre. Qui, tra alberi secolari e prati curatissimi, ha preso vita il Parco Internazionale di Scultura, un museo a cielo aperto dove il dialogo tra uomo e natura diventa fisico. Camminare tra le opere monumentali di giganti come Fernando Botero, Igor Mitoraj e Giuseppe Penone significa immergersi in una galleria senza pareti, curata con occhio attento da Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il nuovo mecenatismo italiano: così viene protetta e valorizzata l’arte più preziosa del nostro Paese

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