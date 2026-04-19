Il nuovo iPhone 18 farà foto eccezionali soprattutto di notte

Le prime indiscrezioni sull’iPhone 18 suggeriscono che il nuovo modello potrebbe migliorare significativamente la qualità delle foto, in particolare di notte. Si parla di nuove tecnologie e sensori avanzati che potrebbero essere introdotti nel dispositivo. Apple non ha ancora confermato ufficialmente le caratteristiche, ma le voci circolano da fonti vicine alla produzione del nuovo smartphone. La presentazione ufficiale è prevista nel corso dell’anno.

Le indiscrezioni sull’ iPhone 18 iniziano a delineare con maggiore chiarezza quello che potrebbe essere uno degli aggiornamenti più interessanti degli ultimi anni per Apple. Dal possibile debutto di un iPhone pieghevole, alle strategie di lancio scaglionate, fino alle tecnologie di display e fotocamere di nuova generazione, le indiscrezioni stanno tracciando un quadro che, pur senza rivoluzioni estetiche, promette significativi passi avanti sul piano tecnologico. Manca ancora molto, ma come accade sempre con Apple, le speculazioni aumentano man mano che ci avviciniamo al potenziale lancio previsto tra settembre ed ottobre 2026. Un keynote che potrebbe sdoppiarsi per rendere maggiormente giustizia alle novità in arrivo.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo iPhone 18 farà foto eccezionali, soprattutto di notte El iPhone 18 pro Max turbo viene doblada Notizie correlate iPhone 18 Pro e il debutto dell’Ultra: ecco il nuovo look Dark CherryLe nuove strategie di design per la prossima generazione di dispositivi Apple vedono in arrivo una rivoluzione cromatica per gli iPhone 18 Pro, con... iPhone 18 Pro: internet via satellite ovunque col nuovo modem AppleL’iPhone 18 Pro, previsto per il 2026, potrebbe segnare una svolta nella connettività mobile, grazie all’integrazione di un nuovo modem Apple, il C2,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: iPhone 18 Pro: il nuovo colore ispirerà gli smartphone Android del futuro; iPhone 18, come potrebbe cambiare il design rispetto a iPhone 17; iPhone 18 Pro, i 7 motivi per cui conviene davvero aspettarlo; iPhone 18 Pro: Apple si prepara al cambiamento più significativo degli ultimi 10 anni. iPhone 18 Pro in quattro colorazioni, Dark Cherry sarà il nuovo colore distintivoUna fonte vicina alla catena di fornitura ha rivelato le colorazioni che Apple starebbe pianificando per i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max. Il nero è escluso, mentre il colore Dark Cherry sarà ... multiplayer.it iPhone 18 Pro, il vinaccia sarà il nuovo Arancione cosmicoApple prepara un nuovo colore per iPhone 18 Pro, e la novità più interessante riguarda una tonalità mai vista finora nella gamma: il colore vinaccia scuro, secondo le anticipazioni di Macworld. La tin ... macitynet.it Una colla hi-tech è il segreto del nuovo iPhone Ultra per eliminare la piega dal display - facebook.com facebook