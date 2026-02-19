iPhone 18 Pro | internet via satellite ovunque col nuovo modem Apple

L’iPhone 18 Pro, annunciato per il 2026, si prepara a cambiare il modo di connettersi grazie a un nuovo modem Apple, il C2. La causa di questa innovazione è la volontà di offrire internet ovunque, anche in aree remote o senza copertura cellulare. Il dispositivo sarà in grado di collegarsi direttamente ai satelliti, permettendo di navigare senza limiti di rete. Apple punta così a rendere l’accesso online più semplice e immediato, anche in situazioni di emergenza o nelle zone più isolate del pianeta.

