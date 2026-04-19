Tre giorni fa, gli account Instagram di RTL 102.5 e Radio Deejay sono stati eliminati contemporaneamente. La radio ha dichiarato che il loro profilo è stato sospeso improvvisamente da Meta e, dopo alcuni controlli, ritengono che un comportamento non corretto di terzi e abusivo possa aver causato il problema. Attualmente, non sono stati forniti dettagli sulla natura di questa situazione o sui responsabili coinvolti.

Tre giorni fa gli account Instagram di RTL 102.5 e Radio Deejay sono stati cancellati contemporaneamente. Dopo 48 ore il profilo di Deejay è tornato operativo e con una punta di ironia i social media manager hanno elencato le motivazioni del blocco: “Avremmo preferito presentarvi la redazione social di Radio Deejay in un momento meno critico, ma va bene lo stesso. Come mai siamo stati assenti? Opzione 1) Ci hanno bloccato il profilo Opzione 2) Ci siamo presi 48h di riposo Opzione 3) Digei Angelo ci ha hackerato Opzione 4) Qualcuno si è dimenticato la password. Vi siamo mancati?”. Non è ancora risolto, invece, il problema di RTL 102.5 che, con una nota che riceviamo e pubblichiamo, specifica: “In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro Instagram è stato improvvisamente sospeso da Meta e, dopo diversi accertamenti, abbiamo motivo di credere che RTL 102.5 sia vittima di un comportamento non corretto di terzi e abusivo”: la nota della radio

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