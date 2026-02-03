Tare a Dazn | Mateta era un colpo per il futuro ma c’era uno spiraglio e ci abbiamo provato Possiamo prenderlo in estate? Dico questo

La Juventus ha fatto un tentativo per Mateta. La società sperava di portarlo in estate, vedendo in lui un investimento per il futuro. Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa e tutto resta aperto. La decisione dipenderà dalle prossime settimane e dalle possibilità di mercato.

. Igli Tare ha parlato a Dazn prima di Bologna Milan, e non è mancato un commento su Mateta. MERCATO JUVE LIVE SULLA PARTITA –   «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare una partita importante stasera, perché vorrebbe dire tanto per le nostre aspettative». SU MATETA – «L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Abbiamo visto che c’era uno spiraglio per anticipare e ci abbiamo provato, poi nelle visite mediche abbiamo constatato questo problema e non siamo andati avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

