Tare a Dazn | Mateta era un colpo per il futuro ma c’era uno spiraglio e ci abbiamo provato Possiamo prenderlo in estate? Dico questo
La Juventus ha fatto un tentativo per Mateta. La società sperava di portarlo in estate, vedendo in lui un investimento per il futuro. Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa e tutto resta aperto. La decisione dipenderà dalle prossime settimane e dalle possibilità di mercato.
. Igli Tare ha parlato a Dazn prima di Bologna Milan, e non è mancato un commento su Mateta. MERCATO JUVE LIVE SULLA PARTITA – «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare una partita importante stasera, perché vorrebbe dire tanto per le nostre aspettative». SU MATETA – «L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Abbiamo visto che c’era uno spiraglio per anticipare e ci abbiamo provato, poi nelle visite mediche abbiamo constatato questo problema e non siamo andati avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus News24
Clara: "Con Fedez? Era la prima volta. Ci abbiamo riso su". Il retroscena su uno dei gossip dell'estate
Mercato Juve: proposto nuovamente questo giocatore ai bianconeri! Era già stato accostato in estate ma era arrivato il rifiuto: retroscena di quanto successo negli ultimi giorni
Ultime notizie su Juventus News24
Argomenti discussi: TOP NEWS del 30 gennaio - Mateta-Milan, domani si chiude! Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossonero.
Tare a DAZN: Maignan una bandiera del club. Mateta? Problema fisico e abbiamo deciso di non procedere. Futuro? Si vedràIl DS del Milan Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero: Oggi Bologna-Milan: Noi ... milannews.it
Milan, Tare: Trattativa Mateta saltata per un problema fisico, poi in futuro si vedràIgli Tare, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna: Dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è. tuttomercatoweb.com
#Tare sul difensore non arrivato a gennaio: “Non abbiamo avuto la necessità. Se ci fosse stato qualcosa che poteva aiutarci veramente l’avremmo fatto, ma poi abbiamo deciso insieme a Max di andare avanti con questo gruppo" (dazn) x.com
Nel prepartita di #MilanLecce, Igli #Tare a DAZN ha parlato di #Camarda, mercato difensivo e in particolare del rinnovo di Mike #Maignan, mostrando fiducia e apertura al dialogo: pensi che l’accordo con il portiere francese possa arrivare a breve #milann - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.