Tommaso Giacomel ha deciso di parlare apertamente, spiegando che il suo corpo ha smesso di rispondere durante la gara di Anterselva, portandolo a fermarsi. Dopo quattro anni di difficoltà, il biathleta ha raccontato come il malessere lo abbia colpito profondamente, costringendolo a interrompere la competizione nel terzo turno di una mass start olimpica. La sua testimonianza mette in luce le sfide che ha affrontato, anche lontano dalle luci dei riflettori.

Tommaso Giacomel ha finalmente rotto il silenzio, fornendo in prima persona un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il malessere che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo giro della mass start olimpica di Anterselva. L’atleta di punta della Nazionale italiana maschile di biathlon, argento nella staffetta mista e fuori dal podio in tutte le gare individuali dei Giochi, si è ritirato dopo essere uscito dal secondo poligono in testa alla competizione, grazie a due sessioni di tiro a terra senza alcun errore. “ Sto bene, se posso dire di stare bene quando ho dovuto ritirarmi mentre ero in testa ad una gara olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel rompe il silenzio: “Il mio corpo ha smesso di funzionare correttamente. 4 anni passano in fretta”

Leggi anche: Giacomel dalla clinica: “Il mio corpo ha smesso di funzionare. Lottavo per muovermi e respirare”

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio: “La verità non ha fretta”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.