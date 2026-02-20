Tommaso Giacomel rompe il silenzio | Il mio corpo ha smesso di funzionare correttamente 4 anni passano in fretta
Tommaso Giacomel ha deciso di parlare apertamente, spiegando che il suo corpo ha smesso di rispondere durante la gara di Anterselva, portandolo a fermarsi. Dopo quattro anni di difficoltà, il biathleta ha raccontato come il malessere lo abbia colpito profondamente, costringendolo a interrompere la competizione nel terzo turno di una mass start olimpica. La sua testimonianza mette in luce le sfide che ha affrontato, anche lontano dalle luci dei riflettori.
Tommaso Giacomel ha finalmente rotto il silenzio, fornendo in prima persona un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il malessere che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo giro della mass start olimpica di Anterselva. L’atleta di punta della Nazionale italiana maschile di biathlon, argento nella staffetta mista e fuori dal podio in tutte le gare individuali dei Giochi, si è ritirato dopo essere uscito dal secondo poligono in testa alla competizione, grazie a due sessioni di tiro a terra senza alcun errore. “ Sto bene, se posso dire di stare bene quando ho dovuto ritirarmi mentre ero in testa ad una gara olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Giacomel dalla clinica: “Il mio corpo ha smesso di funzionare. Lottavo per muovermi e respirare”
Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio: “La verità non ha fretta”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colpo di scena nella staffetta femminile di sci di fondo: Ebba Andersson rompe uno sci, Svezia in crisi!.
Giacomel dalla clinica: Il mio corpo ha smesso di funzionare. Lottavo per muovermi e respirareTommaso Giacomel costretto al ritiro nel biathlon alle Olimpiadi per un malore mentre era in testa. Lo sfogo dell’azzurro che racconta quanto accaduto: Devastante. Tommaso Giacomel è devastato e lo ... fanpage.it
Mass start di biathlon: Tommaso Giacomel è primo ma poi si ritiraLa mass start è terminata con una doppietta norvegese: Johannes Dale-Skjevdal ha vinto la medaglia d'oro davanti al connazionale Sturla Holm Laegreid, staccato di 105. Bronzo al francese Quentin ... rainews.it
Delusione per il biathlon azzurro nella penultima gara del programma olimpico ad Anterselva, la mass start 15 km. L’atteso Tommaso Giacomel mentre a metà gara dopo due poligoni perfetti al tiro è nel gruppetto di testa, accusa un malore e si deve ritirare. Ni - facebook.com facebook
In questo momento, conta solo che Tommaso GIACOMEL stia bene. Lo aspettiamo sul gradino più alto del podio nei prossimi appuntamenti del circuito di Coppa del Mondo. Non c'è altro da aggiungere. x.com