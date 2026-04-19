Il Napoli si è trovato in una situazione difficile durante l'ultima partita, con poche opportunità di riemergere dalla crisi. La squadra ha mostrato molte difficoltà in campo, senza riuscire a trovare soluzioni efficaci contro l’avversario. La partita si è conclusa con una sconfitta netta, evidenziando le problematiche offensive e difensive della formazione. I tifosi attendono risposte e miglioramenti nelle prossime gare per uscire da questa fase complicata.

Sapete ieri a cosa assomigliava il Napoli? Ad Artax, il magnifico cavallo de La storia infinita, che viene inghiottito dalle Paludi della Tristezza nonostante Atreiu provi a tirarlo fuori con tutte le sue forze. Ecco, la batosta di Parma ha evidentemente riempito i cuori azzurri di un malessere tale da non riuscire a reagire subito. E se nemmeno Conte-Atreiu li ha salvati, chi può? Le pagelle, in tal senso, sono inclementi. Napoli-Lazio, le pagelle di Conte. Gazzetta e Corriere dello Sport ci vanno giù pesante, assegnando un 4,5 e sottolineando come ci sia una vera e propria emergenza tecnica, con un Napoli inconcludente e francamente triste, sia nel gioco che nell’animo, quello che il tecnico salentino aveva forgiato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli come Artax nelle Paludi della Tristezza: nemmeno Conte-Atreiu li ha salvati

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