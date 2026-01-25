Clamoroso Napoli Conte li mette fuori rosa | scoppia il caos prima della Juventus

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus in un clima di tensione, dopo le recenti decisioni di Antonio Conte di mettere alcuni giocatori fuori rosa. La situazione ha generato discussioni tra tifosi e media, mentre la squadra si concentra sull'importante appuntamento di campionato. La partita promette di essere uno degli eventi più attesi della stagione, con l'obiettivo di mantenere alta la concentrazione nonostante le difficoltà interne.

È un’atmosfera rovente quella che sta accompagnando il Napoli in vista del big match con la Juventus. Tra infortuni e ultimi risultati, il momento degli azzurri non è dei migliori e in queste ore la situazione sembra essere anche peggiorata. Nonostante Antonio Conte abbia gli uomini contati, è comunque arrivata una presa di posizione molto forte: Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino sono stati messi fuori rosa. Napoli, Marianucci e Ambrosino finiscono fuori rosa: non si erano allenati su consiglio dell’agente. Che Marianucci e Ambrosino non avrebbero fatto parte della lista dei convocati per la sfida di oggi non è una novità, ma a cambiare è clamorosamente il motivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Clamoroso Napoli, niente Juve per i due azzurri: Conte li lascia a casaIl Napoli si prepara ad affrontare la Juventus domenica a Torino.

Quando Antonio Conte andava a #Napoli sulla panchina della #Juventus…

CLAMOROSO! Si ferma anche #MilinkovicSavic , risentimento muscolare per il portiere azzurro, è in dubbio per la trasferta di domani s Torino #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #NOISIAMOILNAPOLI #napoli - facebook.com facebook