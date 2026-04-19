Il mistero di Émmaus | quel forestiero che svela la verità dopo il dolore

Due discepoli di Gesù, tra coloro che avevano assistito agli eventi di Gerusalemme, stanno camminando lungo una strada di circa undici chilometri verso un paese chiamato Émmaus. Durante il tragitto, incontrano un uomo sconosciuto che si unisce a loro e, attraverso una conversazione, rivela dettagli sulle scritture e gli avvenimenti recenti. La loro interazione si conclude con la scoperta della vera identità del forestiero.

Due seguaci di Gesù, tra i tanti che avevano vissuto gli eventi drammatici di Gerusalemme, percorrono una strada di circa undici chilometri verso un piccolo centro chiamato Émmaus. Mentre camminano e riflettono su quanto accaduto nei giorni precedenti, un uomo sconosciuto si avvicina a loro per conversare, senza che i due riescano immediatamente a intuire la sua vera identità. La domenica 19 aprile 2026, nel contesto della terza domenica di Pasqua, il racconto evangelico di Luca mette in luce un .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il mistero di Émmaus: quel forestiero che svela la verità dopo il dolore Notizie correlate Risolto il mistero delle “cascate di sangue”: una nuova ricerca svela la verità sul fiotto di liquido rosso che sgorga da una montagna di ghiaccioEcco cosa ha scoperto uno studio sulle misteriose 'cascate di sangue' del ghiacciaio Taylor in Antartide: non microalghe ma particelle di ferro... Davide Bonolis svela il dolore di papà Paolo dopo la separazioneDavide Bonolis, il figlio della storica coppia televisiva si confessa a Verissimo raccontando la sofferenza del conduttore Nello studio di… Davide... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Emmaus. Malati di Cristo; Davanti a Cristo, il mistero della libertà umana; III Domenica di Pasqua A – 2026. Il mistero del personal trainer ucciso in strada, la moglie rompe il silenzio e parla al Tg1 facebook MISTERO IN AMERICA: DIVERSI SCIENZIATI IN AMBITO SPAZIALE, NUCLEARE, FARMACEUTICO E TECNOLOGICO... x.com