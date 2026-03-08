Davide Bonolis svela il dolore di papà Paolo dopo la separazione

Davide Bonolis ha parlato a Verissimo della sofferenza di suo padre dopo la separazione. Ha raccontato come il conduttore televisivo abbia vissuto quei momenti e l’impatto sulla sua famiglia. L’intervista si è concentrata sui sentimenti e sulle emozioni di Paolo Bonolis, senza entrare in dettagli legali o controversie. La testimonianza di Davide offre uno sguardo diretto sulla situazione familiare.

Davide Bonolis, il figlio della storica coppia televisiva si confessa a Verissimo raccontando la sofferenza del conduttore Nello studio di Verissimo si è consumato un momento di grande verità grazie alle parole di Davide Bonolis. Il giovane figlio d'arte ha deciso di raccontare la realtà vissuta tra le mure di casa durante uno dei momenti più complessi per la sua famiglia. Ospite di Silvia Toffanin Davide, oltre a presentare la fidanzata Martina Dotti, ha spiegato come la rottura tra i suoi genitori non sia stata soltanto un evento mediatico ma un terremoto emotivo che lo ha visto protagonista attivo nel tentativo di mantenere l'armonia.

