Il miracolo della Madonna di Campagna a Verona | sopravvive a un’immane devastazione

A Verona, un affresco della Madonna di Campagna è sopravvissuto a una vasta distruzione che ha coinvolto l’intera area. Nonostante i danni causati da un evento di grande portata, l’immagine sacra si è conservata integralmente, rimanendo intatta tra le macerie. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza sono state concluse nelle ultime ore. La scena è stata documentata da testimoni e fotografi presenti sul luogo.

Un’immane devastazione ha travolto ogni cosa, ma si è fermata davanti al miracoloso affresco della Madonna di Campagna, a Verona, oggi segno di una protezione divina che sfida la logica umana. Un esercito nemico si accanì sulla città di Verona seminando ovunque distruzione. Sopravvisse solo l’affresco della Madonna di Campagna. E subito si verificarono i miracoli. Oggi, 15 aprile, ricordiamo quanto accaduto nel 1517 a Verona. Fu allora che per esigenze dettate da ragioni militari le truppe di Venezia spianarono numerosi edifici che si trovavano fuori dalle vecchie mura della città dell’Arena. I veneziani invasero la città radendo al suolo tutto quello che incontravano.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il miracolo della Madonna di Campagna a Verona: sopravvive a un’immane devastazione Notizie correlate Santa Maria della Croce: il miracolo delle impronte della MadonnaSanta Maria della Croce apparve a una giovanissima veggente nel XV secolo, alla quale lasciò un segno sbalorditivo. Madonna della Clemenza: al termine della processione avviene il miracoloIl passaggio della Madonna della Clemenza tra le vie della città si è concluso con un evento straordinario. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Saronno in festa per la Madonna dei Miracoli, a un anno dall’elezione di Papa Leone XIV; Letino ricorda il miracolo del Campanile. Era il 12 aprile 1902; Quando la musica diventa cura: il concerto nella Cattedrale di Cosenza per celebrare i 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio; Il Borgo dell’Incoronata dopo l’esondazione: Una tragedia evitata per miracolo, ora servono protezioni vere. Madonna dei Miracoli: lo straordinario prodigio davanti agli occhi di tre bambiniA Corbetta vicino a Milano, accade un miracolo: Gesù Bambino e la Madonna dei Miracoli escono dal quadro davanti a tre bambini che giocavano. lalucedimaria.it Madonna della Consolazione: la storia di un quadro che non smette di operare miracoliLa potente devozione alla Madonna della Consolazione e il quadro miracoloso, fonte inesauribile di grazie per chi è nella prova. lalucedimaria.it Madonna di Campagna in festa per l’ordinazione di don Marco Boccoli facebook