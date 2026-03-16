Madonna della Clemenza | al termine della processione avviene il miracolo

Al termine della processione della Madonna della Clemenza, tra le vie della città, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. Dopo il passaggio dell’effigie religiosa, è avvenuto un fatto fuori dall’ordinario che ha coinvolto alcuni cittadini e testimoni presenti lungo il percorso. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo all’accaduto.

Il passaggio della Madonna della Clemenza tra le vie della città si è concluso con un evento straordinario. Un segno di speranza che ha scosso i cuori dei presenti. L’immagine della Madonna della Clemenza, una delle immagini più venerate a Roma, è legata a un miracolo accaduto dopo una processione. Oggi, 16 marzo, si commemora la Traslazione della Madonna della Clemenza alla basilica di Santa Maria in Trastevere, che sorge a Roma. Si tratta di una delle più famose basiliche della Capitale, che si contende il titolo di primo luogo ufficiale consacrato al culto cristiano costruito nella Città Eterna. La cosa certa è che Santa Maria in Trastevere fu il primo luogo di culto dedicato alla Madonna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna della Clemenza: al termine della processione avviene il miracolo Articoli correlati Santa Maria della Croce: il miracolo delle impronte della MadonnaSanta Maria della Croce apparve a una giovanissima veggente nel XV secolo, alla quale lasciò un segno sbalorditivo. Processione notturna a Forlì: fede, tradizioni e sapori della Madonna del Fuoco 2026Il 4 febbraio 2026, Forlì si trasforma in un crocevia di fede, memoria e tradizione con la celebrazione della Madonna del Fuoco, la patrona della... Tutti gli aggiornamenti su Madonna della Clemenza Discussioni sull' argomento La chiavi della città di Cava alla Madonna di Pompei: commozione e preghierie alla cerimonia; Mercogliano, palme a Montevergine: la parola passa al Prefetto; Feste Patronali 2026 a Margherita di Savoia: un’occasione per valorizzare il territorio. La ’Madonna della Consolazione’ torna a svelarsi dopo secoliGrazie al Rotary Club Valle del Savena è stata restaurata la Madonna della Consolazione che era nella ex cappella della Madonna Gravida nella basilica di Santo Stefano. Inaugurata ieri alla presenza ... ilrestodelcarlino.it OGGI SI FESTEGGIA LA TRASLAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA MADONNA DELLA CLEMENZA La Traslazione dell’Immagine della Madonna della Clemenza avviene nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Questa Immagine è fra le più antic - facebook.com facebook