Disabilità a Busto | il Ministro Locatelli ascolta 600 casi e promette

Il Ministro Locatelli ha visitato Busto Arsizio per ascoltare direttamente le esperienze di persone con disabilità, incontrando oltre 600 cittadini e familiari. La visita si è concentrata sulle difficoltà quotidiane e sulle esigenze di accessibilità nelle scuole e nei servizi pubblici. La città sta affrontando la sfida di migliorare l’inclusione, e il ministro ha promesso nuovi fondi per sostenere progetti concreti. La discussione si è svolta presso una scuola locale, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche.

Busto Arsizio e la sfida dell'inclusione: il Ministro Locatelli ascolta territorio e annunci risorse. Busto Arsizio ha ospitato un confronto di rilievo sulle tematiche della disabilità e dell'inclusione, un'occasione per fare il punto su una realtà complessa e in continua evoluzione. L'incontro, svoltosi venerdì 20 febbraio presso i Molini Marzoli, ha la partecipazione del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e di un'ampia rappresentanza di figure istituzionali e del terzo settore. L'iniziativa, promossa dal consigliere regionale Emanuele Monti, si inserisce in un percorso più ampio denominato "Lombardia terra mia", volto a creare momenti di dialogo diretto tra istituzioni e realtà locali.