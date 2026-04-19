Il Milan vince a Verona e aggancia il Napoli al secondo posto

Il Milan ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Verona allo stadio Bentegodi. Con questa vittoria, la squadra rossonera si è posizionata al secondo posto in classifica, pareggiando il numero di punti con il squadra al primo posto. La partita si è conclusa con il risultato di una rete segnata nel corso del primo tempo.

AGI - Vittoria di misura per il Milan, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e aggancia il Napoli al secondo posto della classifica. Aumentano adesso a otto i punti di vantaggio dei rossoneri sul quinto posto, con il gol di Rabiot che decide la gara e mette così una potenziale ipoteca sulla qualificazione in Champions dei suoi. Tanto equilibrio e poche occasioni nella prima parte. Il Milan inizialmente lascia la gestione palla al Verona per poi cercare di sfruttare gli spazi lasciati dagli scaligeri. Arriva al 32' il primo squillo della partita, con la transizione veloce dei rossoneri a trovare la combinazione tra Pulisic e Rabiot che manda al tiro il francese, para Montipò.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Milan vince a Verona e aggancia il Napoli al secondo posto RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 23 GIORNATA E PROSSIMO TURNO Notizie correlate Il Milan soffre ma passa di misura a Verona: i rossoneri raggiungono il Napoli al secondo postoIl Milan vince 1-0 al Bentegodi contro il Verona e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Serie A, Verona-Milan 0-1: Rabiot aggancia il NapoliNella 33esima giornata di Serie A, al Milan basta un gol di Rabiot per avere la meglio sul Verona al Bentegodi in un match tutt’altro che esaltante. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan travolto dall'Udinese: fischi per Leao al Meazza; Milan, scatta l’allarme: crollo a San Siro, l’Udinese vince 3-0; Serie A: il Milan crolla a San Siro, l'Udinese vince 3-0; Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari. Il Milan vince a Verona e raggiunge il Napoli al secondo postoIl Milan torna a vincere e si impone per 1-0 a Verona, raggiungendo così il Napoli al secondo posto in classifica. Un passo avanti per gli uomini di Max Allegri nella corsa per la qualificazione in Ch ... ansa.it Calcio, Milan passa a Verona, decide Rabiot 1-0Roma, 19 apr. (askanews) - Il Milan ritrova la vittoria e lo fa di misura al Bentegodi battendo 1-0 il Verona grazie a un gol di Adrien Rabiot. sport.tiscali.it Il Napoli perde, il Milan vince. Prossimo turno: Napoli-Cremonese e Milan-Juventus. Cosa è giusto aspettarsi in questo finale di stagione facebook Il #Milan vince a #Verona e aggancia il #Napoli: una rete del solito #Rabiot fa sorridere #Allegri x.com