Serie A Verona-Milan 0-1 | Rabiot aggancia il Napoli

Nella 33ª giornata di Serie A, il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona al Bentegodi grazie a un gol di Rabiot. La partita è stata caratterizzata da poche occasioni e da un ritmo non elevato, con il risultato che ha permesso alla squadra rossonera di agganciare il Napoli in classifica. Nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare immediatamente il punteggio, ma il gol di Rabiot è arrivato nel secondo tempo.

Nella 33esima giornata di Serie A, al Milan basta un gol di Rabiot per avere la meglio sul Verona al Bentegodi in un match tutt’altro che esaltante. Al 41' la giocata decisiva del centrocampista francese, che consente ai rossoneri di agganciare al secondo posto il Napoli, battuto ieri dalla Lazio al ‘Maradona’. Entrambe le squadre sono appaiate a 66 punti. Il Verona resta invece fanalino di coda a 18. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Verona-Milan 0-1: Rabiot aggancia il Napoli ALLEGRI DEVE RIMANERE O ANDARE VIA VERONA-MILAN 0-1 Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot sblocca Verona MilanSimic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si... Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot decide Verona MilanCalciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hellas Verona - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto; Pronostico Verona-Milan quote analisi 33ª giornata Serie A; Hellas Verona-AC Milan, Serie A 2019/2020: Time Machine. Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, finisce il match al BentegodiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Verona-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Rabiot, rete annullata a GabbiaLa diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Pagelle #VeronaMilan 0-1: #Rabiot, #Gabbia e #Maignan gli unici da Europa facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com