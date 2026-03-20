Il Napoli passa di misura a Cagliari e si prende il secondo posto

Il Napoli ha vinto in trasferta a Cagliari nel match che ha aperto il 30° turno di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e si è posizionata temporaneamente al secondo posto con 62 punti. L’incontro si è concluso con un risultato di misura, in attesa del confronto tra Milan e Torino programmato per sabato.

Il Napoli vince in trasferta a Cagliari, nella sfida che apre il 30° turno di Serie A. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte, che si porta momentaneamente al secondo posto con 62 punti, in attesa dell’impegno del Milan contro il Torino di sabato. Il match si mette subito in discesa per gli azzurri, in vantaggio al 2’ con Scott McTominay, lesto a risolvere una mischia in area. Il Napoli non la chiude e il Cagliari resta in partita fino alla fine. Negli ultimi minuti Spinazzola salva il risultato con una chiusura decisiva in area. Gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali, allungando la striscia di vittorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Napoli passa di misura a Cagliari e si prende il secondo posto Articoli correlati Il Napoli batte il Cagliari e si piazza al secondo posto: decide McTominayIl gol arriva dopo un minuto e venti secondi, Napoli a -6 dall’Inter Continua la scia di insuccessi del Cagliari che non vince da sette partite... Il Milan passa a Cagliari nell’anticipo e si prende la leadership provvisoria della Serie AIl Milan si conferma una delle candidate principali allo Scudetto e conquista una preziosa vittoria esterna a Cagliari per 1-0 nell’anticipo della... LIVE Napoli–Cagliari | Diretta streaming SENZA immagini – Coppa Italia 2024/25 Approfondimenti e contenuti su Napoli passa Temi più discussi: Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; Il riscatto del Sud passa dall’ingegno di imprese visionarie e resilienti; La Juve passa a Udine. Il Napoli trema, poi risolve e vince 2-1 contro il Lecce: paura per Banda. Inter, l'1-1 con l'Atalanta e i 5' folli nel finale tra le polemiche. Risultati e classifica; Rischi climatici, la sicurezza delle città europee passa da Napoli. Il Napoli passa a Cagliari: decide McTominayCagliari - Un gol di Scott McTominay dopo una manciata di secondi e per il resto una partita intera di gestione, che ha permesso al Napoli di battere il Cagliari (1-0) e conquistare la quarta vittoria ... napoli.repubblica.it Cagliari colpito a freddo, il Napoli passa alla Domus23’ Il Cagliari sta salendo di tono! 22’ Ancora Esposito. Esposito vede Milinkovic fuori dai pali e cerca il tiro dalla distanza, però senza successo, col portiere che riesce a bloccare la palla. Tutt ... lanuovasardegna.it FINALE - Il #Napoli passa di misura: a #Cagliari decide un gol di #McTominay. Azzurri al 2° posto https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/FINALE---Il-Napoli-passa-di-misura--a-Cagliari-decide-un-gol-di-McTominay--Azzurri-al-2--posto-146779.as - facebook.com facebook #Rischiclimatici, la sicurezza delle città europee passa da #Napoli x.com