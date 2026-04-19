Il Milan torna in seconda posizione dopo aver conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. La squadra rossonera, che aveva subito sconfitte contro Napoli e Udinese, mette a segno una vittoria di misura. L’Hellas Verona, invece, si trova in una posizione critica in classifica, con poche speranze di evitare la retrocessione in Serie B.

Il Milan ritrova i tre punti dopo aver perso contro Napoli e Udinese. Vince 1-0, di corto muso, contro l’Hellas Verona al Bentegodi; gialloblù sempre più vicini alla retrocessione in B. La decide Adrien Rabiot, uno degli uomini fidati di Max Allegri. Ancora zero gol dagli attaccanti. Milan ora a pari punti col Napoli, 66, ma scavalca gli azzurri per differenza reti. Il Milan ritrova i tre punti contro il Verona. Ci mettono 41 minuti i rossoneri a sbloccare il match; un triangolo tra Rabiot e Leao porta il francese a inserirsi in area di rigore e a battere il portiere veronese Montipò con un tiro rasoterra. Rafa Leao lascia il campo dopo un’ora di gioco, tra gli applausi dei tifosi del Milan, che l’hanno criticato più volte da inizio stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan si riprende il secondo posto, ora il Napoli rischia anche quello

Napoli Milan 1-0 SECONDO POSTO a -7 dall'Inter, la reazione dei napoletani!

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