Napoli si prepara a inseguire il secondo posto in classifica, con l’allenatore che ora crede nella possibilità di superare il Milan. I prossimi incontri del team sono stati pianificati in vista di questa sfida, mentre l’Inter continua a guidare il campionato. La corsa alla posizione alle spalle dei nerazzurri si sta intensificando, rendendo più combattuta la lotta tra le squadre coinvolte.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte ora crede al secondo posto: il piano d’assalto per il sorpasso sul Milan!

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