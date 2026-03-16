Il Milan rischia il secondo posto Allegri badi al Napoli Damascelli
Il Milan ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Lazio, riducendo il vantaggio sul Napoli a una sola lunghezza e allontanandosi dall’Inter di otto punti. La partita si è giocata con il Milan che ha cercato di reagire ma senza trovare il gol, mentre la Lazio ha conquistato i tre punti grazie a un gol deciso nel corso del secondo tempo. Ora, a nove turni dalla fine, la lotta per il secondo posto si fa più intensa.
Il Milan ha perso 1-0 contro la Lazio, mettendosi a -8 dall’Inter e +1 sul Napoli a nove gare dalla fine del campionato. I rossoneri rischiano di perdere il secondo posto. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale: La Lazio sistema le faccende dell’Inter, la vittoria sul Milan spegne euforie di rimonta e colpi di scena in classifica, Chivu stia sereno, Allegri badi piuttosto al Napoli di Conte, patetica la scenetta del livornese con Leao, Milan a -8. Nell’Olimpico tornato una cosa seria, la squadra di Sarri ha trovato ritmo e gioco anestetizzando i rossoneri con evidenti limiti difensivi. Buone notizie dal lago, il Como è quarto. Ha vinto una partita non bellissima ma lo ha fatto sulla Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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