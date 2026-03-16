Il Milan rischia il secondo posto Allegri badi al Napoli Damascelli

Il Milan ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Lazio, riducendo il vantaggio sul Napoli a una sola lunghezza e allontanandosi dall’Inter di otto punti. La partita si è giocata con il Milan che ha cercato di reagire ma senza trovare il gol, mentre la Lazio ha conquistato i tre punti grazie a un gol deciso nel corso del secondo tempo. Ora, a nove turni dalla fine, la lotta per il secondo posto si fa più intensa.