Il Messina pareggia sul campo della Vigor Lamezia e continua a lottare

Il Messina ha concluso la partita contro la Vigor Lamezia con un risultato di 1-1, ottenendo un punto fuori casa. La partita si è svolta sul campo della Vigor Lamezia ed è terminata con il pareggio tra le due squadre. Il risultato permette al Messina di mantenere la posizione in classifica, mentre la Vigor Lamezia ottiene un punto in casa.

Il Messina si è dovuto accontentare di un punto nella sfida esterna contro la Vigor Lamezia, terminata 1 a 1. Inizio propositivo e sfortunato dei giallorossi, che centrano due traverse con i tiri di Tourè e Tedesco. Padroni di casa in vantaggio al 10’, quando Andreassi insacca il pallone sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it Serie D | ACR Messina vs Vigor Lamezia Notizie correlate In Veneto finisce 2-2. Doppio rigore contro. Il Renate pareggia sul campo della VirtusIl 2-2 di Virtus Verona-Renate gira intorno alle decisioni del signor Mazzoni di Prato che assegna due rigori ai padroni di casa per i falli di mano... Derby infuocato Serie D: Buzzone arbitra Vigor Lamezia-Reggina.Derby Calabrese al Fischio di Buzzone: Designazioni Arbitrali per la Serie D Francesco Buzzone di Enna sarà l’arbitro del derby tra Vigor Lamezia e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vigor Lamezia in casa contro il Messina per chiudere il discorso salvezza; Messina, adesso la Vigor Lamezia. Un’altra gara determinante LE PROBABILI FORMAZIONI; Vigor, punto prezioso a Milazzo in attesa di chiudere i giochi salvezza con il Messina; Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina. Calcio, Serie D: pareggio prezioso del Messina contro la Vigor Lamezia, perdono Igea e MilazzoPareggio prezioso esterno 1-1 del Messina contro la Vigor Lamezia, nella gara valida per la trentaduesima giornata del Campionato di Serie D Girone I. La formazione giallorossa, sotto di una rete ... 98zero.com Serie D, 1-1 tra Vigor Lamezia e Messina: per i biancoverdi salvezza rimandata, ma sempre più vicinaLamezia Terme – Non riesce ad andare oltre il pari la Vigor Lamezia, bloccata sull’1-1 dal Messina nel match ball salvezza valido per la trentaduesima giornata del Girone I di Serie D. Al D’Ippolito ... lametino.it MATCHDAY Vigor Lamezia Ore 15.00 Stadio Guido D'Ippolito Radio Studio55 (95.5 FM) facebook