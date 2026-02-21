Derby infuocato Serie D | Buzzone arbitra Vigor Lamezia-Reggina

Francesco Buzzone di Enna sarà l’arbitro del derby tra Vigor Lamezia e Reggina, una sfida valida per la 22ª giornata del campionato di Serie D girone I. La partita si gioca in un momento di grande tensione tra le due squadre, con molti tifosi presenti allo stadio. Buzzone ha già diretto incontri importanti in passato e questa volta avrà il compito di mantenere l’ordine tra le due formazioni. La gara si disputa domenica pomeriggio.

Derby Calabrese al Fischio di Buzzone: Designazioni Arbitrali per la Serie D. Francesco Buzzone di Enna sarà l’arbitro del derby tra Vigor Lamezia e Reggina, match cruciale della 22ª giornata del campionato di Serie D girone I. L’annuncio, giunto nella giornata di mercoledì 20 febbraio, ha acceso l’attenzione sul confronto tra le due squadre, entrambe in lizza per un posto nei playoff. La scelta del direttore di gara assume un peso particolare in un contesto caratterizzato da rivalità storiche e ambizioni elevate. Un Arbitro Esperto per un Derby Atteso. La designazione di Buzzone non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria a tinte smorzate: Reggina impatta nel derby, Vibonese cade, Vigor e Sambiase faticano in Serie D.La Reggina ha pareggiato nel derby contro il Cosenza, a causa di un gol arrivato all’ultimo minuto, che ha evitato la sconfitta ai padroni di casa.

Derby dello Stretto, pareggio infuocato: Reggina e Messina bloccate 1-1, la lotta per la Serie D non decolla.La partita tra Reggina e Messina si è conclusa con un pareggio di 1-1, perché entrambe le squadre hanno cercato di evitare la sconfitta senza rischiare troppo.

