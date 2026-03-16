in veneto finisce 2 2 doppio rigore contro il renate pareggia sul campo della virtus

Nel match tra Virtus Verona e Renate termina 2-2 con due rigori assegnati contro il Renate. Le decisioni del arbitro, un signor Mazzoni di Prato, sono state influenzate dall’uso della tecnologia, che ha rilevato due falli di mano di Vesentini a favore della Virtus. La partita si conclude con un pareggio che segue le decisioni prese in campo durante l’incontro.

Il 2-2 di Virtus Verona-Renate gira intorno alle decisioni del signor Mazzoni di Prato che assegna due rigori ai padroni di casa per i falli di mano di Vesentini, ravvisati con la tecnologia. Il primo poco chiaro (le telecamere in C sono quelle che sono.), il secondo più evidente anche se involontario. Entrambi accadono nei primi minuti dei due tempi, Cernigoi prima e Fabbro poi non sbagliano. In mezzo c’è tanto Renate (al 24’ Spedalieri si divora un gol fatto) che utilizza nel primo tempo, senza fortuna, le card per ottenere qualcosa dall’FVS. Come al minuto 44 quando Ekuban viene strattonato ina area piccola, l’arbitro visiona allo schermo, ma non prende provvedimenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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