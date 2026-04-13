A due fratelli di San Giovanni Rotondo il premio America Innovazione

Due fratelli di San Giovanni Rotondo hanno ricevuto il premio America Innovazione durante una cerimonia svoltasi presso la Camera dei Deputati. La premiazione ha riconosciuto il loro lavoro nel campo dell'innovazione. La consegna si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e delle istituzioni locali. I due giovani sono stati premiati per aver sviluppato un progetto innovativo, senza ulteriori dettagli specifici sul contenuto o sul settore di attività.

Ai fratelli Pier Paolo e Michele Mangiacotti di San Giovanni Rotondo, rispettivamente di 18 e 21 anni, è stato assegnato il Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare i giovani talenti che stanno costruendo il futuro dell’imprenditoria italiana. La cerimonia di consegna dell’attestato si è svolta a Roma, nella sede della Camera dei Deputati. Alla base di questo successo c’è “Emerals”, una startup nata nell’aprile del 2023 dall’intuizione di Pier Paolo, fondatore del progetto, al quale si è successivamente unito il fratello Michele, diventandone co-fondatore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A due fratelli di San Giovanni Rotondo il premio America Innovazione Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programmaIn occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla... Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni RotondoMercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazionimonumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione...