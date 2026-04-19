il malato immaginario per scoprire noi

In un testo che invita alla riflessione, si parla di una figura che rappresenta un aspetto comune di noi stessi, spesso legato a momenti di crisi momentanei. L’autore descrive questa esperienza come una forma di allontanamento dalla vita e dal mondo, paragonandola a una pausa che ognuno può attraversare. Il pezzo di Argante citato richiama un’ombra che può emergere in diverse circostanze personali, senza però entrare in giudizi o interpretazioni.

C’è un pezzo di Argante in ognuno di noi. Spesso è solo una crisi passeggera. Ma non è certo materia sconosciuta quell’assentarsi dalla vita, in sciopero da sé stessi e dal mondo. La debolezza assoluta, che tutto ingloba e nulla sceglie. E allora si capisce come ogni volta il protagonista de “Il malato immaginario“ riesca a strapparci un po’ di affetto. La forza dei classici? Può essere. Specie quando vengono riletti con sguardo contemporaneo. Come succede al Molière di Andrea Chiodi, dal 20 aprile al Piccolo Teatro Grassi. Progetto supportato da una bella cordata produttiva. E che si struttura intorno all’adattamento di Angela Dematté, mentre in scena si ritrova Tindaro Granata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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IL MALATO IMMAGINARIO #teatrocomunaleferrara

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