il nostro malato immaginario visto sotto una luce contemporanea

Martedì sera alle 21, il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo presenta “Il nostro malato immaginario” di Molière. È il primo appuntamento della stagione 20252026 curata da ATER Fondazione. Lo spettacolo porta il classico in una chiave moderna, con interpreti che lo rendono vivo e attuale. La sala si prepara ad accogliere il pubblico per una serata di teatro che promette di sorprendere.

Sarà Molière il protagonista, martedì alle 21, del nuovo appuntamento con la stagione 20252026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo, curata da ATER Fondazione. In scena andrà ‘ Il malato immaginario ’ con Tindaro Granata e Lucia Lavia, per la regia di Andrea Chiodi e su adattamento e traduzione di Angela Dematté. Il 1673 è l’anno di composizione dell’opera: un nuovo attacco di Molière contro i medici, che testimonia, ancora una volta, il suo odio viscerale per questa categoria. Granata, come sarà il vostro ‘Malato immaginario’? "Il regista è rimasto pienamente fedele al testo di Molière, pur dandogli un taglio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

