il malato immaginario in scena tindaro granata e lucia lavia

Questa sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro da Molière, va in scena Il malato immaginario, con Tindaro Granata e Lucia Lavia; per l’adattamento di Angela Dematté, e la regia di Andrea Chiodi. Tra comicità e critica sociale, travestimenti e ipocondria, Tindaro Granata e Lucia Lavia sono i protagonisti dell’ultimo capolavoro di Molière nella lettura di Andrea Chiodi: caustica messa in scena di un’ossessione, ma anche intimo autoritratto di un artista di fronte ai propri fantasmi. Prosegue fino ad aprile sul palco del teatro Dante di Sansepolcro, la stagione 2026, animata anche da una mini rassegna dedicata alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Malato Immaginario in scena in una versione fresca, divertente e sorprendentemente attuale.

