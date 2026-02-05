Il malato immaginario in scena Tindaro Granata e Lucia Lavia
Questa sera al teatro Dante di Sansepolcro va in scena
Questa sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro da Molière, va in scena Il malato immaginario, con Tindaro Granata e Lucia Lavia; per l’adattamento di Angela Dematté, e la regia di Andrea Chiodi. Tra comicità e critica sociale, travestimenti e ipocondria, Tindaro Granata e Lucia Lavia sono i protagonisti dell’ultimo capolavoro di Molière nella lettura di Andrea Chiodi: caustica messa in scena di un’ossessione, ma anche intimo autoritratto di un artista di fronte ai propri fantasmi. Prosegue fino ad aprile sul palco del teatro Dante di Sansepolcro, la stagione 2026, animata anche da una mini rassegna dedicata alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il malato immaginario rivisto da Andrea Chiodi con Tindaro Granata e Lucia Lavia
Il Malato Immaginario: Tindaro Granata e Andrea Chiodi rileggono Molière alla Sala Umberto
Al Teatro Sala Umberto, Tindaro Granata e Andrea Chiodi presentano una rilettura di
Il Malato Immaginario in scena in una versione fresca, divertente e sorprendentemente attuale.
Il malato immaginario, in corsiaAlla Sala Umberto Molière avanza come un dispositivo ben costruito: misura, coerenza, controllo. L’esperienza arriva per contagio, quando Tindaro Granata fa passare vita sotto la forma ... globalist.it
IL MALATO IMMAGINARIO diretto da Andrea Chiodi al @Teatro Sala Umberto non è più una commedia sul ridicolo della malattia, ma un dispositivo mentale. Argante domina in scena grazie alla passione di Tindaro Granata @tindaro.granata L'opinione su gl facebook
