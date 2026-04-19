Il maestro Sebastian Jacot a Mesagne | concerto al Teatro Comunale dopo la masterclass

?L’associazione "Estro Armonico" è lieta di annunciare la presenza a Mesagne del celebre flautista Sebastian Jacot, già Primo Flauto dei Berliner Philharmoniker e della Leipzig Gewandhaus Orchestra. ?Il Maestro sarà protagonista di una prestigiosa Masterclass di Flauto nei giorni 20 e 21 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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