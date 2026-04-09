Masterclass Internazionale concerto finale in flauto del maestro Andrea Oliva

Martedì 14 alle ore 20, nella Sala della Musica di Ferrara, si svolgerà il concerto conclusivo della Masterclass Internazionale in flauto condotta dal maestro Andrea Oliva. L’evento riunisce i partecipanti del corso, che si esibiranno davanti al pubblico presente. La masterclass ha coinvolto musicisti provenienti da diverse nazioni e si concentrato su esercitazioni e studio del repertorio per strumenti a fiato.

Martedì 14 (ore 20), presso la Sala della Musica di Ferrara, si tiene il concerto finale della Masterclass Internazionale in flauto del maestro Andrea Oliva. Dieci giovani musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero si esibiscono a Ferrara e il concerto prevede brani per flauto solista e per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Quando l’alta formazione musicale incontra la bellezza: masterclass di flauto e ottavino a VigolenoDal 27 febbraio al 1° marzo 2026 il Borgo di Vigoleno diventerà sede di un’importante iniziativa di alta formazione musicale. Grand’orchestra di chitarre: masterclass del maestro Vito Nicola ParadisoEsclusivo evento formativo per chitarristi in programma il 14 e 15 marzo a Palermo, con l'Associazione Praeludium che ospita, per la tanto richiesta... Syrinx by C. Debussy - Andrea Oliva Temi più discussi: MASTERCLASS di Contrabbasso 13 e 14 aprile 2026. Docente Alberto Bocini referente Ermanno Calzolari; Pesaro 2026, ecco il programma: oltre 200 eventi da aprile a dicembre, di cui 40 grandi appuntamenti; A Milano i nuovi talenti dell’opera: VoceAllOpera2.0 APS ETS lancia la masterclass su Don Pasquale con Marco Filippo Romano; Il grande soprano Mariella Devia arriva in Sardegna per una masterclass. Incontro con il Maestro: masterclass e concerto con Eriks Ešenvalds a CuneoUn’occasione d’eccezione per appassionati di musica corale con il celebre compositore lettone; iscrizioni ancora aperte per la masterclass della Società Corale Città di Cuneo ... targatocn.it Conservatorio Franci, al via le masterclass di aprile tra docenti internazionali e alta formazioneProsegue il percorso di alta formazione del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, che per il mese di aprile propone un nuovo ciclo di masterclass e seminari con docenti e artisti di rilievo internazi ... radiosienatv.it Masterclass – Corso Internazionale di Musica a San Vito di Cadore dal 17 al 25 luglio 2026 organizzato dall’associazione Musica Sanvitese Per dettagli su programma, docenti e modalità di iscrizione: consulta il sito https://visitcadoredolomiti.com/classi - facebook.com facebook