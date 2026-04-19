il lusso cinese che piace ai francesi kering punta su icicle

Il gruppo francese Kering ha annunciato l'acquisto di una quota di minoranza in Icicle, azienda cinese nota per i capi in cashmere. La notizia è stata riportata dai principali siti di moda e finanza. Kering, attivo nel settore del lusso, ha deciso di investire nel marchio cinese, che si rivolge a un pubblico europeo. L'accordo riguarda una partecipazione di minoranza, senza specificare la percentuale.

La notizia è rimbalzata su tutti i siti di moda e anche finanziari: il gruppo francese Kering ha acquistato una partecipazione di minoranza in Icicle, compagnia cinese di lusso, specializzata in cashmere. Non è stato reso pubblico l’importo dell’acquisto. Secondo il comunicato stampa, l’obiettivo dei francesi è “coniugare le forze” di entrambi i gruppi, sfruttando la conoscenza di Icicle sulla Cina e l’esperienza di Kering nell’artigianato, le operazioni e lo sviluppo di marchi in Europa. L’investimento di Kering si focalizzerà sullo sviluppo del brand, così come l’espansione internazionale e l’aumento dell’offerta di prodotti in diverse categorie.🔗 Leggi su Formiche.net

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