Kering punta al raddoppio dei margini | il piano per il nuovo lusso

Durante il Capital Markets Day tenutosi alla stazione Leopolda di Firenze, il CEO di Kering ha presentato il piano strategico ReconKering, finalizzato a rilanciare il gruppo dopo un periodo di calo dei ricavi. La società punta a raddoppiare i margini, concentrandosi sulla crescita nel settore del lusso e adottando nuove strategie industriali per migliorare le performance finanziarie. La presentazione ha fornito dettagli sui piani di sviluppo e sulle priorità future dell’azienda.

Luca de Meo ha tracciato la rotta per il futuro di Kering durante il Capital Markets Day tenutosi alla stazione Leopolda di Firenze, delineando una strategia industriale denominata ReconKering volta a rilanciare il gruppo dopo un periodo di contrazione dei ricavi. Il piano si propone di trasformare radicalmente la struttura del colosso del lusso, puntando a raddoppiare i margini di profitto operativo ricorrente nel medio termine e a consolidare la leadership nel mercato del Next Luxury entro il 2030. La necessità di un intervento strutturale è emersa con chiarezza dai dati finanziari recenti: dopo aver toccato i 20 miliardi di euro di fatturato nel 2022, le entrate sono scese a 14,7 miliardi nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kering punta al raddoppio dei margini: il piano per il nuovo lusso Notizie correlate Via Montenapoleone oltre il lusso. Kering vende il palazzo dei record ad Al-Mirqab per 1,2 miliardi di euroKering, gruppo del lusso "globale", annuncia la sottoscrizione, con effetto immediato, di un accordo relativo all’operazione con Al-Mirqab,... Moda, Kering punta a crescere: "Ad aprile il piano di rilancio""Rilanciare i brand, provando a salvare livelli occupazionali e qualità della filiera" I sindacati entrano nella ristrutturazione del gruppo Kering,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Kering, de Meo presenta la sua roadmap per il rilancio. Non promesse ma punti fermi; Luca de Meo svela i numeri del piano Kering in 7 punti. Da Gucci più di un miliardo di ricavi aggiuntivi dai leather goods al 2030; Kering, de Meo presenta ReconKering e rilancia Gucci. Kering, de Meo presenta la sua roadmap per il rilancio. Non promesse ma punti fermiAlla stazione Leopolda, a Firenze, Kering ha presentato agli analisti e alla stampa il suo piano industriale, intitolato 'ReconKering'. Un ... pambianconews.com Kering rilancia i margini puntando su Gucci e taglio del retailKering presenta a Firenze il piano ReconKering per il lusso del futuro Alla stazione Leopolda di Firenze, il ceo di Kering Luca de Meo ha presentato ... assodigitale.it Oggi a Firenze l'ad di Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della ret facebook Oggi a Firenze l'ad di #Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della r x.com