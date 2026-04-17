Il CEO di Kering ha comunicato l'inizio di una collaborazione con il gruppo cinese proprietario del marchio Icicle, annunciando l'acquisto di una quota di minoranza. La partnership prevede un investimento strategico da parte della casa di moda francese nel gruppo asiatico, senza specificare l'entità della quota o altre modalità operative. La notizia arriva in un momento di espansione internazionale per entrambe le aziende.

Il CEO di Kering Luca De Meo annuncia che acquisirà una quota di minoranza in Iccf, gruppo cinese di moda proprietario del marchio Icicle. Nell’ottica del rilancio del gruppo del lusso, che continua a subire rallentamenti a causa del calo di Gucci, questa operazione è una “partnership strategica volta a combinare i propri punti di forza complementari nel settore del lusso”. Rappresenta inoltre il primo step della nuova iniziativa House of Wonders, lanciata proprio da Kering per sostenere realtà emergenti del lusso con una forte rilevanza culturale. Nel comunicato si legge, inoltre, che la collaborazione “unisce la profonda conoscenza dell’ecosistema del lusso e del panorama culturale cinese di Iccf con la consolidata esperienza di Kering nell’artigianalità, nelle operazioni e nello sviluppo del marchio in Europa”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kering, avvio di partnership con la cinese Icicle

Notizie correlate

Alluminio, Carcano ora parla cinese: la maggioranza al gruppo Xiashun. “L’avvio di una nuova fase”Mandello del lario (Lecco) – I cinesi del gruppo Xiashun di Hong Kong sono i nuovi azionisti di maggioranza della Carcano Antonio, spa dell’alluminio...

Minerali critici e terre rare, partnership strategica tra Usa, Ue e Giappone per contrastare lo strapotere cineseCinquanta Paesi riuniti a Washington per discutere di minerali critici e della strategia per contrastare il monopolio cinese.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Moda, i conti alla prova della guerra. Arriva il piano di De Meo per Kering; Kering lancia Accademia per i talenti del lusso.

Kering, avvio di partnership con la cinese IcicleIl CEO di Kering Luca De Meo annuncia che acquisirà una quota di minoranza ... msn.com

Kering, il piano di de Meo al 2035: il colosso della moda si fa in tre e riduce la dipendenza da GucciIl manager ex Renault svelerà il 16 aprile la sua strategia per rilanciare il colosso del lusso francese: meno negozi, più prodotti e mercati, spinta sui gioielli, gestione centralizzata. Ecco le line ... corriere.it

Il ceo Luca de Meo ha presentato il piano alla Leopolda di Firenze: più acquisti centralizzati, logistica, qualità, condivisioni, strumenti digitali, controllo e partnership industriali Leggi l'articolo #Kering - facebook.com facebook

Oggi a Firenze l'ad di #Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della r x.com