Il Lunano sale in Eccellenza La Vigor Castelfidardo ai saluti

Il Lunano ha conquistato la promozione in Eccellenza dopo aver pareggiato a Fano in uno scontro diretto, assicurandosi matematicamente la promozione con una giornata di anticipo. La Vigor Castelfidardo, invece, ha concluso la stagione senza ottenere i risultati sperati, salutando la categoria. La partita tra Lunano e Fano si è conclusa con un pareggio, ma comunque ha garantito ai biancorossi la certezza della promozione.

Il Lunano pareggia a Fano nello scontro diretto e con il punto preso può festeggiare il matematico salto in Eccellenza con una giornata di anticipo. In fondo invece saluta la categoria la Vigor Castelfidardo che non va oltre il pareggio sul campo del San Costanzo Marottese. Festeggiano la salvezza Portuali e Castelfrettese, la sogna il Moie Vallesina, mentre la Biagio Nazzaro è costretta al playout in trasferta. Promozione girone A, 29esima giornata. Ieri: Portuali Ancona-Biagio Nazzaro Chiaravalle 2-0, Montemarcianese-Gabicce Gradara 1-1, Alma Fano-Lunano 1-1, Castelfrettese-Nuova Real Metauro 2-0, Villa San Martino-Ostra 2-1, Moie Vallesina-Tavullia Valfoglia 1-0, San Costanzo Marottese-Vigor Castelfidardo 0-0, Pergolese-Vismara 1-1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Lunano sale in Eccellenza. La Vigor Castelfidardo ai saluti Notizie correlate Lunano chiede strada, Castelfidardo puntiOggi il campionato di Promozione anticipa sei partite (ore 15) e sono tutte gare probanti. Poker per la salvezza. Vigor Castelfidardo, vittoria della speranzavigor castelfidardo 4 villa san martino 2 VIGOR : Bonifazi, Stacchiotti, Graciotti, Calvigioni, Silvestri, Fabiani, Kurti, Valleja, Guidaboladi Romeo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Lunano sale in Eccellenza. La Vigor Castelfidardo ai saluti; Promozione / Il Lunano pareggia a Fano e sale in Eccellenza; Girone A, risultati e classifica. L’Alma deve vincere a Chiaravalle per non far finire il campionato. Il Lunano sale in Eccellenza. La Vigor Castelfidardo ai salutiIl Lunano pareggia a Fano nello scontro diretto e con il punto preso può festeggiare il matematico salto in Eccellenza con una giornata di anticipo. In fondo invece saluta la categoria la Vigor ... ilrestodelcarlino.it Vigor e Castelfidardo Non si può più sbagliareAl Fadini ci faremo trovare pronti promette mister Stefano Cuccu alla vigilia della trasferta odierna del Castelfidardo a Giulianova. ilrestodelcarlino.it IL CASTELFIDARDO ATTENDE LA VIGOR SENIGALLIA - 18.04.2026 - Il Castelfidardo all’esame Vigor Senigallia. I fidardensi, dopo il pari contro il Giulianova, sono alla ricerca di altri...Leggi Qui --- facebook Qui Senigallia: verso la sfida a Castelfidardo. Urso e la Vigor pronti a dirsi sì: "Finiamo bene»: Il futuro della Vigor è già in cantiere, ma nulla può distrarre mister Clementi dall’unico obiettivo: i playoff. "Chiaramente siamo... dlvr.it/TS5k5g x.com