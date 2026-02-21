lunano chiede strada castelfidardo punti

Lunano ha chiesto con fermezza una strada verso la vittoria, mentre Castelfidardo punta a consolidare la sua posizione in classifica. Oggi, il campionato di Promozione anticipa sei partite alle 15, tutte decisive per le squadre coinvolte. La sfida tra Lunano e Vigor Castelfidardo si presenta come uno degli incontri più attesi, con entrambe le formazioni determinate a ottenere punti importanti per il proseguo del torneo. La partita si gioca sul campo locale di Lunano.

Oggi il campionato di Promozione anticipa sei partite (ore 15) e sono tutte gare probanti. Lunano-Vigor Castelfidardo. "Quella di oggi – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – non sarà una partita da sottovalutare assolutamente, il campionato ha dimostrato finora di essere molto equilibrato, incontreremo una squadra che ha bisogno di fare punti, i ragazzi dovranno approcciarla nel modo giusto senza farsi cogliere impreparati". Arbitra A. Giustozzi (Macerata). Villa San Martino-Portuali Calcio Ancona. "I Portuali – sottolinea Crisantemi allenatore del Villa San Martino – hanno una rosa che per valori individuali non ha niente da invidiare a Lunano e Alma Fano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

