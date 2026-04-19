Il Lecco morde ma non azzanna il Lumezzane | solo un pareggio

Nel primo tempo, il Lecco ha preso il comando della partita, grazie a un’ottima prestazione di Konate, autore di due gol che avevano portato i padroni di casa in vantaggio. Tuttavia, nella ripresa, il Lumezzane ha trovato il gol del pareggio con Ghillani, portando il risultato sul 2-2. La partita si è conclusa con un punto a testa, senza ulteriori segnature.

Il Lecco si illude e poi si spegne: il Lumezzane strappa il pari. Un gran primo tempo di Konate trascina i blucelesti, due volte in vantaggio, ma a inizio ripresa Ghillani firma il 2-2. La squadra non riesce più a pungere e i bresciani difendono il risultato.Il match inizia alle 15.06, dopo un.🔗 Leggi su Leccotoday.it Tutto il Lecco minuto per minuto | Lumezzane vs Lecco Notizie correlate Il Lecco è indemoniato nel finale: a Trento è pareggio in pieno recuperoIl Lecco torna dal Briamasco di Trento solo con un pareggio, riacciuffato in extremis. Il Lecco non sa segnare: altro pareggio al Rigamonti CeppiNel primo tempo la squadra gioca bene e riesce a costruire occasioni da gol, nella ripresa senza il rientrante Sipos i blucelesti tornano a far...