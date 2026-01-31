Il Lecco è indemoniato nel finale | a Trento è pareggio in pieno recupero
Nel finale il Lecco trova un pareggio inaspettato a Trento. Dopo 90 minuti di dominio dei padroni di casa, i blucelesti riescono a pareggiare negli ultimi istanti, grazie a una reazione di forza e determinazione. La partita sembrava già chiusa, ma il Lecco non si arrende e, nei minuti di recupero, trova il gol che cambia tutto.
Il Lecco torna dal Briamasco di Trento solo con un pareggio, riacciuffato in extremis. A un passo dalla sconfitta, la squadra bluceleste reagisce, ma per 60 minuti gioca senza veri attaccanti lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa.Valente, al netto delle indisponibilità e degli.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Lecco Trento
Ennesima beffa nel finale. Sconfitta in pieno recupero
Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero
Nel match tra Fiorentina e Milan, Nkunku ha trovato il pareggio nel recupero, evitando la sconfitta per i rossoneri.
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.