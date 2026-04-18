FuoriSalone Isola Design Festival compie dieci anni

Durante il FuoriSalone, l'Isola Design Festival celebra il suo decimo anniversario. Per questa occasione, il distretto torna nel luogo in cui tutto è iniziato, rinnovando l'appuntamento con le installazioni, le esposizioni e gli eventi dedicati al design. La manifestazione, che si svolge nell'area dell'ex industriale, prosegue con iniziative che coinvolgono artisti e professionisti del settore. La festa per i dieci anni si inserisce nel calendario di appuntamenti della settimana del design.

Per i suoi primi dieci anni di attività il distretto Isola torna dove tutto è cominciato, all’interno di Fabbrica Sassetti, dove trovano casa la mostra collettiva Isola Design Gallery; la rassegna di design circolare No Time for Waste; la creatività di Rasa — The Indian Collective e il focus sui Paesi Bassi con The Dutch Atelier. Con il tema TEN: The Evolving Now il network di Isola collabora con Designtech per le installazioni diffuse nel quartiere, mentre guarda al futuro: da un lato, con Archivi Futuri da ZONAK; dall’altro, con NIMI – La Nuova Intelligenza del Made In Italy di IAAD, Accademia Italiana e SAE Institute alla Fondazione Catella.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - FuoriSalone, Isola Design Festival compie dieci anni Notizie correlate Fuorisalone in Isola: i luoghi segreti e le mostre imperdibili del distretto che compie 10 anniDal 20 al 26 aprile Isola Design Festival ospita centinaia di eventi del Fuorisalone, la settimana del design in concomitanza del Salone del Mobile. Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 23 / 26 - Isola Design Festival; TEN: The Evolving Now – Isola Design Festival; Fuorisalone in Isola: i luoghi segreti e le mostre imperdibili del distretto che compie 10 anni; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week. FuoriSalone, Isola Design Festival compie dieci anniTappe fondamentali: le esposizioni di Fabbrica Sassetti, la scultura modulare sulla facciata dell’Urban Up| Unipol e le sperimentazioni di POLI.design. panorama.it Fuorisalone in Isola: i luoghi segreti e le mostre imperdibili del distretto che compie 10 anniDal 20 al 26 aprile Isola Design Festival ospita centinaia di eventi del Fuorisalone, la settimana del design in concomitanza del Salone del Mobile. Intitolata ‘Ten: The Evolving Now’, l’edizione cele ... milanotoday.it Inserita nel programma dell’Isola Design Festival, la mostra-evento "The New State of Materials" indaga il ruolo dell’innovazione materica come leva fondamentale per il progetto, la tecnologia e la ricerca applicata. #fuorisalone2026 #milanodesignweek Sc - facebook.com facebook