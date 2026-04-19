Il Genoa ha conquistato una vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Pisa. Dopo essere andati in vantaggio con Canestrelli, i nerazzurri hanno subito due gol nel secondo tempo, che hanno deciso il risultato. Il Pisa si trova ormai in una posizione molto difficile in classifica, con poche possibilità di evitare la retrocessione in Serie B.

Avanti con Canestrelli, i nerazzurri sono invece ormai a un passo dalla retrocessione PISA - Non c'è nulla da fare per il Pisa, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. I nerazzurri sognano in avvio contro il Genoa, ma si fanno rimontare e perdono 2-1: rossoblù praticamente salvi, toscani pronti a lasciare la categoria. Nei primissimi minuti il Pisa alza Loyola e non dà riferimenti, pareggiando l'intensità di un Genoa più sereno e tranquillo. Baldanzi sfiora il gol, ma sono i toscani a sbloccarla al 19': cross e testa di Canestrelli, che insacca l'1-0. Il Pisa si divora anche il bis, col clamoroso errore di Angori, e quello sbaglio rivitalizza il Genoa, che torna ad attaccare con impeto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Genoa vince in rimonta 2-1 a Pisa e vede la salvezza

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