Il Genoa supera il Sassuolo a Marassi e vede la salvezza

Il Genoa ha battuto il Sassuolo per 2-1 in una partita giocata a Marassi. I marcatori sono stati Malinovskyi al 18’ del primo tempo, Koné al 12’ e Ekuban al 39’ del secondo tempo. La formazione dei padroni di casa ha schierato un 3-4-1-2 con Bijlow tra i pali, mentre Marcandalli e Ostigard hanno difeso la porta. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla salvezza.

Genoa - Sassuolo 2-1 Marcatori: 18'pt Malinovskyi; 12'st Koné, 39'st Ekuban Genoa (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 4.5, Frendrup 6.5, Malinovskyi 7 (10'st Masini 6), Sabelli 6.5 (32'st Otoa sv); Baldanzi 5.5 (10'st Martin 6); Vitinha 5 (30'st Messias 7), Colombo 5 (10'st Ekuban 7). In panchina: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Ekhator, Klisys, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi 6. Sassuolo (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6 (22'st Coulibaly 6), Idzes 6, Muharemovic 6.5, Doig 6 (36'st Lipani sv); Thorstvedt 6, Matic 6 (22'st Volpato 5.5), Koné 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Genoa supera il Sassuolo a Marassi e "vede" la salvezza Genoa travolge Torino 3-0 nello scontro salvezza del MarassiGENOVA - Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Sassuolo 2-1, Ekuban decisivo a Marassi!Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Genoa-Sassuolo 0-1 | Clelland trascina le neroverdi | #SerieAWomenAthora