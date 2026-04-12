Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo nel finale e vede la salvezza

Il Genoa ha vinto 2-1 contro il Sassuolo nel finale di partita, grazie a un gol di Ekuban. Prima, il match aveva visto un botta e risposta tra Malinovsky e Konè. Durante il secondo tempo, sono stati espulsi Berardi ed Ellertsson. La vittoria permette al Genoa di avvicinarsi alla zona salvezza.

Decide Ekuban dopo il botta e risposta Malinovsky-Konè. Espulsi Berardi ed Ellertsson GENOVA - Il Genoa torna al successo e vede la salvezza. I ragazzi di Daniele De Rossi superano 2-1 il Sassuolo nel match del Ferraris, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A: decidono le reti di Malinovskyi ed Ekuban, in mezzo il momentaneo pari di Konè. Dopo un'iniziale fase di studio, al 9' la formazione ospite prova a farsi vedere dalle parti di Bijlow con un colpo di testa di Pinamonti, che però non trova la porta. I neroverdi continuano a spingere arrivando due volte al tiro con Berardi, che però non riesce a battere l'estremo difensore avversario.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo nel finale e vede la salvezza Il Genoa supera il Sassuolo a Marassi e "vede" la salvezzaGenoa - Sassuolo 2-1 Marcatori: 18'pt Malinovskyi; 12'st Koné, 39'st Ekuban Genoa (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6. Leggi anche: Il Pisa batte un colpo, Genoa tre punti d'oro a Verona, un Bologna stoico batte il Sassuolo IL PUNTO SUL GENOA dopo Sassuolo Genoa 1 2