Tottenham la crisi continua | incubo retrocessione sempre più vicino

Il Tottenham attraversa una fase difficile con una serie di risultati negativi che aumentano la possibilità di una retrocessione. La squadra sta vivendo un momento complicato, con partite perse e prestazioni che non soddisfano le aspettative. La situazione attuale preoccupa i tifosi e mette in discussione il percorso della stagione in corso.

Il Tottenham sta attraversando una fase critica, con una serie di risultati negativi che intensificano la pressione sul progetto sportivo. La sconfitta interna per 1-3 contro il Crystal Palace ha alimentato lo spettro della retrocessione, segnando la quinta battuta d’arresto consecutiva in Premier League e mettendo in discussione la tenuta del gruppo. Il periodo di difficoltà si è acuito nonostante l’arrivo di Igor Tudor, subentrato a metà febbraio, senza che i segnali di miglioramento si siano concreti. La partita sembrava inizialmente favorevole a instaurare una dinamica positiva dopo il gol di Solanke, ma l’espulsione di Van de Ven e il rigore trasformato da Sarr hanno ribaltato l’inerzia, consentendo al Palace di segnare due volte nei minuti di recupero del primo tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

