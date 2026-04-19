Il futuro di Meloni le pretese della Magistratura e la strada tortuosa del Campo Largo

Il percorso politico del governo attuale si sta rivelando complesso, con il rinvio del premierato e il fallimento del referendum sulla Magistratura. Nel frattempo, si procede con una nuova legge elettorale che presenta numerose difficoltà. Questi sviluppi hanno portato a un ridimensionamento del programma iniziale, firmato all’inizio della legislatura dal centro-destra. La situazione si presenta come un percorso irto di ostacoli e incertezze.

Rimandato il premierato, bocciato il referendum sulla Magistratura, avviato il percorso pieno di insidie di una nuova legge elettorale, non resta molto del programma di governo originario siglato dal centro-destra all’inizio della XIX Legislatura. La Meloni è tentata, a questo punto, di dedicarsi solo alla campagna elettorale, che non è mai incominciata, perché non è mai finita. È questa d’altronde la condizione simmetrica dell’opposizione. La strada del “campo largo” si presenta tortuosa ai fini della vittoria. Il M5S è il meglio piazzato. Il passaggio dall’era-Grillo all’era-Conte ha prodotto la metamorfosi finale del populismo. Rinunciato ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, accantonata la democrazia diretta, Conte si è dedicato ad aggiornare l’eterno assistenzialismo democristiano meridionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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