Sea-Watch risarcita con 76mila euro | la giustizia condanna lo Stato per il fermo della nave a Lampedusa nel 2019

Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch, condannandolo per il blocco della nave a Lampedusa nel 2019. La decisione arriva dopo che la ong aveva subito un fermo forzato, che impedì alla nave di operare per giorni. La sentenza evidenzia come il sequestro abbia causato danni economici e morali all’organizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso delle misure di fermo in casi di salvataggi in mare. La causa si è conclusa con questa condanna, che si aggiunge ad altri procedimenti simili.

Sea-Watch, la giustizia condanna lo Stato: 76 mila euro alla ong per il fermo della nave nel 2019. Il tribunale civile di Palermo ha ordinato allo Stato italiano di risarcire la ong Sea-Watch con oltre 76.000 euro per i danni subiti a seguito del fermo amministrativo della nave Sea-Watch 3, avvenuto nel giugno del 2019 a Lampedusa. La sentenza, emessa a quasi sette anni dai fatti, si inserisce nel contesto delle contestate politiche di "porti chiusi" e della vicenda che ha visto protagonista la comandante Carola Rackete. La cronaca di un fermo contestato. La vicenda Sea-Watch 3 si consumò nel Mediterraneo centrale nel giugno del 2019.