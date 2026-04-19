Il dramma del bimbo di 7 anni annega in piscina sequestrato il centro termale

Un bambino di soli sette anni è morto annegato in una piscina di un centro termale. L'evento si è verificato nel pomeriggio di ieri e i genitori erano presenti al momento dell’incidente. A seguito dell’accaduto, le autorità hanno disposto il sequestro della piscina dell’hotel “Le Vescine”. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

È stata posta sotto sequestro la piscina dell’hotel “Le Vescine”, il centro termale dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita un bambino di appena 7 anni, annegato in acqua davanti agli occhi dei genitori. La tragedia durante il compleanno L’episodio si è verificato intorno alle 16 nella struttura situata a Castelforte, nel basso Lazio, in provincia di Latina. Il piccolo si trovava lì con la famiglia per festeggiare il suo compleanno quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto l’annegamento. Indagini dei carabinieri Sull’accaduto indagano i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Formia e della stazione di Castelforte.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il dramma del bimbo di 7 anni annega in piscina, sequestrato il centro termale Notizie correlate Tragedia in un centro termale: bimbo di 7 anni muore nella piscinaUn bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corsoUna tragica vicenda ha scosso Suio Terme, una località del comune di Castelforte, situata nella provincia di Latina. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dramma a Roma: bimba di 3 mesi soccorsa in arresto cardiaco. È in condizioni disperate; Dramma a Padova: bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Rovigo; Bambino risucchiato nell'idromassaggio, tre indagati per la morte di Matteo Brandimarti; Bambino di 12 anni resta incastrato in una vasca idromassaggio?, è gravissimo: dramma in un hotel di Rimini. Il dramma del bimbo di 7 anni annega in piscina, sequestrato il centro termaleLa tragedia è avvenuta ieri nel basso Lazio durante una festa di compleanno, indagini dei carabinieri e accertamenti della procura di Cassino ... gazzettadelsud.it Dramma a Sassari: bimbo cade dal balcone in viale Caprera, è graveUna mattinata di ordinario viavai nel centro cittadino si è trasformata in tragedia oggi, sabato 18 aprile. Poco prima di mezzogiorno, un bambino di appena ... algheroeco.com Investita da un Frecciarossa in corsa: dramma sui binari, muore una mamma. Lascia un figlio piccolo - facebook.com facebook Rovesciata in faccia, sviene in campo: dramma e rissa sfiorati x.com