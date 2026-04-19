Il dossier di undici professionisti | Trasporti in Mugello ora la svolta

Un gruppo di undici professionisti ha presentato un dossier in cui si evidenzia la necessità di includere il Mugello nel servizio ferroviario metropolitano. Secondo il documento, l’esclusione della zona da questa rete compromette la qualità e l’efficienza dei collegamenti nel territorio. La richiesta si basa sulla considerazione che il Mugello rappresenta un'area importante per il trasporto regionale e che la sua integrazione nel sistema metropolitano potrebbe migliorare la mobilità locale.

"Il Mugello non può essere escluso dal servizio ferroviario metropolitano, altrimenti la zona rischia di essere ancor più penalizzata": lo mettono nero su bianco 11 professionisti mugellani – ingegneri, architetti, geologi -, Giuseppe Moschi, Alessandro Romolini, Marco Moricci, Piero Mazzinghi, Fausto Giovannardi, Daniele Sguanci, Luigi Paoli, Alfiero Zini, Gianni Pesaresi, Mario Rossi e Stefano Zanieri, che in vista del prossimo incontro tra sindaci del Mugello e assessore regionale ai trasporti, hanno indirizzato ai sindaci un lungo documento per evidenziare la necessità di una svolta nelle politiche di trasporto a servizio del Mugello e di collegamento con la città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dossier di undici professionisti: "Trasporti in Mugello, ora la svolta" Notizie correlate Leggi anche: Commissioni, Mastella ai Trasporti: ora il dossier sulla Valle Caudina? Leggi anche: Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossa