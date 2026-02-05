Commissioni Mastella ai Trasporti | ora il dossier sulla Valle Caudina?

Pellegrino Mastella ottiene la vicepresidenza della Commissione Trasporti. Ora si aspetta una svolta sul dossier Valle Caudina, che torna in primo piano dopo le polemiche. Mastella potrebbe usare questa carica per spingere di più sulla questione, mentre la politica resta in attesa di sviluppi concreti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pellegrino Mastella incassa la vicepresidenza della Commissione Trasporti. Una nomina tutt’altro che ornamentale. Soprattutto considerando la vicenda della tratta Benevento-Napoli via Valle Caudina, ormai ferma da anni. Dopo l’assessorato all’agricoltura, il Sindaco di Benevento ‘mette le mani’ su un altro settore importante. Tutto ciò che passa dai Trasporti finisce, prima o poi, sul tavolo della politica che conta. La maggioranza sistema i tasselli. Distribuisce pesi e contrappesi. La vicepresidenza ai Trasporti è uno di quei ruoli che non fanno rumore, ma muovono leve. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il dossier Trasporti in Campania analizza le sfide e le opportunità del settore, con particolare attenzione alle proposte di integrazione e miglioramento dei servizi.

La IV commissione ha il suo ufficio di presidenzaLa IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all'unani ... ansa.it

Regione, ecco l’intesa per le commissioni: vincono i deluchianiIl vincitore della battaglia per le commissioni è Vincenzo De Luca. Sono in molti, anche nel Pd, a leggerla così. Non senza qualche malumore. Erano tre le ... ilmattino.it

